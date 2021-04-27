لبنان

القاضية غادة عون تتقدم بمراجعة أمام مجلس شورى الدولة... ما السبب؟

Lebanon 24
27-04-2021 | 08:53
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غردت القاضية غادة عون عبر حسابها على "تويتر"، وكتبت:

"تقدمت اليوم بمراجعة امام مجلس شورى الدولة بواسطة وكيلي المحامي بشير عون لابطال القرار الاداري الصادر عن مدعي عام التمييز بتجاوز حد السلطة نتيجة مصادرة صلاحيات قانونية عائدة لي وفقا لصراحة النصوص. الامل كل الامل يبقى بقضاء مستقل يصوب المسار ويحمي الحقوق".

تقدمت اليوم بمراجعة امام مجلس شورى الدولة بواسطة وكيلي المحامي بشير عون لابطال القرار الاداري الصادر عن مدعي عام التمييز بتجاوز حد السلطة نتيجة مصادرة صلاحيات قانونية عائدة لي وفقا لصراحة النصوص .الامل كل الامل يبقى بقضاء مستقل يصوب المسار ويحمي الحقوق

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