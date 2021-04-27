ما حقيقة انتشار الجراد في عكار؟

طمأن رئيس إتحاد بلديات عكار الشمالي رئيس بلدية القبيات عبدو عبدو، أهالي محافظة عكار عموما وبلدة القبيات خصوصا، الى "عدم إنتشار الجراد في المنطقة"، مؤكدا أن إتحاد البلديات "في جهوز تام لأي طارئ".

وتابع: "لقد واكبنا الموضوع منذ اللحظة الأولى لمرور الجراد في المنطقة، مع محافظ عكار المحامي عماد لبكي، ووزارة الزراعة، وبالتعاون مع السيد طه مصطفى مشكورا، واتصلنا بقيادة الجيش، التي أعلنت عن إستعدادها لرشّ أسراب الجراد في أي بلدة حين التأكد من وجودها، ولكن بعد متابعتنا ورصدنا لمختلف المناطق التي مررت بها أسراب الجراد، لم نجد أي تجمعات للجراد، بحيث يبدو أنها مرت مرور الكرام، وتوزعت في إتجاهات عدة بحسب حركة الهواء، وما بقي منها لا يشكل أي خطورة".

وأعلن انه "تسلم من وزارة الزراعة 2000 ليتر من المبيدات، سلم منها 1500الى مكتب الزراعة في عكار، والـ 500 ليتر الباقية سيتم رشها ضمن الأحياء السكنية، وفي حال حصول أي حالات طارئة لإنتشار الجراد، فوزارة الزراعة والجيش على استعداد تام للمساعدة".

وختم: "لقد أوعزنا الى جميع البلديات والمخاتير بضرورة إعلامنا بأي جديد في هذا الموضوع لمعالجته فورا. ونعود ونطمئن الأهالي الى عدم ضرورة الخوف والإرتعاب، وضرورة إعلامنا بأي تجمع للجراد، ونحن في جهوز تام".