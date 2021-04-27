نظام التأمين ضد البطالة تابع.. راتب شهري؟

زار وفد من ادارة موقع صدى فور برس الاخباري، وزيرة العمل السيدة لميا يمين في مكتبها في الوزارة. وبحث معها في الاوضاع المحلية الراهنة لا سيما الاقتصادية والمالية والاجتماعية منها وما آلت اليه الامور في لبنان في ظل الانهيار المالي والقطاع المصرفي.

وأوضح بيان للوفد انه "تم التطرق الى بعض الانجازات في الوزارة حيث تعمل معاليها على اعداد مشاريع قريبة وبعيدة المدى بهدف خدمة المواطنين وتسهيل معاملاتهم، ومكافحة الفساد والرشوة والأمر الأهم لها هو تنظيم العمالة الأجنبية مما يتيح تأمين فرص عمل للشباب وهذا من اساسيات عملها وانجاز مكننة البيانات المتعلقة بالاجراء والعمال والمياومين.

كما أسفت لـ"تآكل رؤوس الأموال وضرب العديد من القطاعات التي أقفلت أبوابها وسرحت موظفيها، ما أدى إلى ارتفاع نسب البطالة التي انعكست فقرا على الآلاف من العائلات اللبنانية، بالاضافة الى ضعف القوة الشرائية نتيجة التضخم المالي".

وفي السياق، أشارت الوزيرة يمين إلى وضع "أول مسودة نظام "تأمين ضد البطالة" بالتعاون مع الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، والذي يعمل على تامين راتب شهريٍ للموظفين في حال البطالة، حيث تمت مناقشة المسودة مع اصحاب العمل والإتحاد العمالي العام والهيئات الإقتصادية".

وختمت وزيرة العمل بالقول:"أتمنى تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن، من أجل مصلحة المواطنين والوطن، لان الامور أصبحت بحاجة لحكومة فعلية قادرة على معالجة كل الازمات".