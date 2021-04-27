عودة العمل بخط طوارئ الصليب الاحمر 140 في بعلبك الهرمل

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بعودة العمل بخط طوارىء 140 التابع للصليب الاحمر اللبناني في محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل بعد انهاء اعمال التصليح بعد عطل مفاجىء ادى الى تعطله صباحاً.