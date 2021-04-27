قائد الجيش استقبل شهيب والسفير السوري

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة النائب أكرم شهيب، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان.



كما استقبل سفير الجمهورية العربية السورية في لبنان السيد علي عبد الكريم علي، ثم المنسق العام ل"جبهة العمل الإسلامي" في لبنان الشيخ زهير جعيد. وتم البحث في شؤون مختلفة.