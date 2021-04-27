في حلبا.. مراقبو حماية المستهلك جالوا في محطات المحروقات والسوبرماركت

قام مراقبون من مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، بمؤازرة دورية من مكتب حلبا في مديرية امن الدولة في محافظة عكار، بدوريات في بعض السوبرماركت والمستودعات، وذلك استكمالا لحملات مراقبة اسعار الموادالمدعومة والتأكد من عدم احتكارها.

وشملت الجولة محطات المحروقات ومولدات الاشتراك، في مدينة حلبا والجوار والخط البحري، وقد تم تنظيم عدد من المحاضر بحق المخالفين.