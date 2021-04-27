لبنان

عون اطلع من فهمي على مسار الإجراءات بملف تهريب المخدرات الى السعودية

Lebanon 24
27-04-2021 | 10:54
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أجرى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اتصالاً هاتفياً بوزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال العميد محمد فهمي، في اطار متابعته التحقيقات الجارية في ملف تهريب المواد المخدرة الى المملكة العربية السعودية، واطلع منه على نتائج التحقيقات الجارية ومسار الإجراءات التي اتخذت في الاجتماع الموسع الذي عقد امس في قصر بعبدا.

ووضع الوزير فهمي الرئيس عون في آخر التفاصيل المتعلقة بالموضوع، وما توافر من معطيات لدى الأجهزة الأمنية، كما اعلمه عن اتصال اجراه بوزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مؤكدا "ادانة لبنان لعملية التهريب وكل ما يمس امن المملكة واستقرارها وسلامة شعبها"، واطلعه على الإجراءات التي اتخذها لبنان في هذا الصدد.
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