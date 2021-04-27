لبنان

السفارة البريطانية: فريق متخصص يدرب 48 ضابطا وجنديا من أفواج الحدود البرية للجيش

Lebanon 24
27-04-2021 | 11:25
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أعلنت السفارة البريطانية أن "فريقا بريطانيا متخصصا يدرب 48 ضابطا وجنديا من أفواج الحدود البرية الأربعة التابعة للجيش اللبناني"، وجاء في بيان: |"كجزء من مجموعة الدعم البريطانية التي تلت الهبة المؤلفة من 100 مركبة دورية مدرعة RWMIK في كانون الثاني الماضي، أكمل فريق متخصص من الجنود البريطانيين أول قسم من التدريب والتوجيه الذي دام أربعة أسابيع حضره ضباط وجنود من أفواج الحدود البرية الأربعة. وخلال زيارته للبقاع في وقت سابق من هذا الشهر، اطلع رئيس بعثة السفارة البريطانية الدكتور مارتن لنغدن عن كثب، يرافقه كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المارشال الجوي مارتن سامبسون، على تدريب الجنود اللبنانيين في نقطة حدودية قرب بعلبك يديرها فوج الحدود البرية الرابع.

وعلى مدى الأسابيع الأربعة الماضية، قام فريق بريطاني متخصص من فرقة "باثفايندرز" التابع للواء الهجوم الجوي السادس عشر في المملكة المتحدة بتدريب 48 ضابطا وجنديا من أفواج الحدود البرية الأربعة التابعة للجيش اللبناني. ويهدف التدريب إلى توفير المهارات اللازمة لتشغيل آليات من نوع RWMIK في الأراضي الوعرة عند الحدود اللبنانية - السورية، وتمكينها من الوصول بشكل فعال الى المناطق النائية عند الحدود واعتراض التهديدات الإرهابية والنشاطات غير القانونية عند الحدود. وهذه التدريبات هي جزء من سلسلة من المجموعات التدريبية التي تدل على التزام المملكة المتحدة الدائم دعم الجيش اللبناني في تأمين حدوده البرية".

وقال رئيس بعثة السفارة البريطانية الدكتور مارتن لنغدن: "كنت مسرورا وفخورا برؤية مدى التقدم الذي تم إنجازه في هذا المجال، فالتعاون والشراكة بين الجيشين البريطاني واللبناني، دعما لقدرة الدولة على السيطرة على حدودها، هو جزء مهم من أمن لبنان وسيادته وازدهاره، سنواصل بذل كل ما في وسعنا لدعم ذلك".
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