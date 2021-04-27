لبنان

حواط استقبل وفد تجار الابنية في المنية بحضور حب الله

Lebanon 24
27-04-2021 | 11:35
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استقبل وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال المهندس طلال حواط، في مكتبه اليوم في الوزارة، حضور وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال عماد حب الله، وفدا من تجار الابنية في منطقة المنية ، شكا من عدم تسلمهم من تجار الإسمنت الكمية الكافية من الإسمنت لتلبية احتياجاتهم وبالسعر الذي حددته الدولة، معتبرين ان "هذا الامر يشكل ظلما وإجحافا بحقهم وبحق كل القطاعات المرتبطة بقطاع البناء"، كما لفتوا الى "توفر البضاعة وامكانية شرائها إنما بسعر السوق السوداء".

واجرى حب الله اتصالات عدة مع المعنيين ومع شركات الترابة، شرح خلالها معاناة تجار الابنية الذين توقفت أعمالهم وتكبدوا خسائر كبيرة، وطالبهم ب"الإسراع بايجاد حل لهذه المشكلة".

من جهتها وعدت شركات الترابة حب الله بأنها "ستجد طريقة لتأمين الإسمنت".

وفد من بلدية البيرة
كما استقبل حواط وفدا من بلدية البيرة في عكار برئاسة رئيسها الحاج محمد وهبي، ضم نائب رئيس البلدية نزار محمد، مسؤول العلاقات العامة يوسف وهبي، مختار المحلة علي حلاق، وعرض معهم شؤونا تتعلق بالمنطقة بشكل عام، وموضوع افتتاح سنترال البيرة بشكل خاص.

وتمنى الوفد على حواط "الايعاز لمن يلزم لافتتاح السنترال المجهز بشكل كامل وهو بحاجه فقط للعنصر البشري، وذلك خدمة للمواطنين الذين يقطنون المنطقة ويتكبدون المشقه في التنقل الى اقرب سنترال لدفع فواتيرهم".ووعد حواط القيام بما يلزم لتحقيق ذلك.
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