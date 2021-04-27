لبنان

احذروا...هذا الشارع في طرابلس "مستهدف" من قبل السارقين وهذا الجديد

Lebanon 24
27-04-2021 | 11:51
A-
A+
Doc-P-817369-637551467334558495.jpeg
Doc-P-817369-637551467334558495.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بات شارع نديم الجسر في طرابلس من الشوارع المستهدفة لسارقي السيارات بعد تزايد السرقات فيه خلال الآونة الأخيرة.

والجديد في هذا الملف، أقدم مجهول فجر اليوم على سرقة سيارة من نوع هيونداي i10 سوداء اللون عائدة للمدعو "ع.ش" من شارع نديم الجسر في طرابلس وفر بها إلى جهة مجهولة.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:06 | 2021-04-29
17:02 | 2021-04-29
16:39 | 2021-04-29
16:36 | 2021-04-29
15:46 | 2021-04-29
15:34 | 2021-04-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website