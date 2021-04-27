احذروا...هذا الشارع في طرابلس "مستهدف" من قبل السارقين وهذا الجديد

بات شارع نديم الجسر في طرابلس من الشوارع المستهدفة لسارقي السيارات بعد تزايد السرقات فيه خلال الآونة الأخيرة.



والجديد في هذا الملف، أقدم مجهول فجر اليوم على سرقة سيارة من نوع هيونداي i10 سوداء اللون عائدة للمدعو "ع.ش" من شارع نديم الجسر في طرابلس وفر بها إلى جهة مجهولة.