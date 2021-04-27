بري عرض مع سفراء كندا والدنمارك والسويد ومصر الاوضاع في لبنان والمنطقة

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، سفراء كندا شانتال تشاستيناي والدنمارك ميريت يول والسويد آن ديسمور، وجرى عرض للاوضاع في لبنان والمنطقة.



واستقبل بري بعد الظهر، السفير المصري ياسر علوي، وعرض معه آخر المستجدات السياسية والعلاقات الثنائية بين لبنان ومصر. وغادر علوي من دون الادلاء باي تصريح.