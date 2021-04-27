ملف شركة مكتف يتفاعل...هذا ما كَلف به القاضي عويدات

كلف النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات قسم المباحث الجنائية المركزية بالتحقيق في الشكوى التي تقدم بها الوكيل القانوني لشركة ميشال مكتّف لتحويل الأموال المحامي الكسندر نجار ضد 4 خبراء كانوا برفقة النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون بجرم دخول الشركة في منطقة عوكر بواسطة الكسر والخلع والسرقة من محتوياتها.وقد باشر قسم المباحث تحقيقاته بإستجواب أحد الخبراء الأربعة على أن يتم إستجواب الآخرين تباعاً.