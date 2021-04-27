شكوى ضد شركة مكتف أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان

تقدم محامو متحدون بالتعاون مع محامين آخرين هم هيثم عزو، رامي عليق، سينتيا حموي، سمانتا الحجار، زينة اللقيس، مروان جبر، ليلى أنطون، كابي دكاش، فيروز عليق، فرنسواز كامل، لودي عبد الفتاح، جورج كيروز، جوزيان صفير، بتاريخ اليوم 27 نيسان بشكوى مباشرة مع إتخاذ صفة الإدعاء الشخصي أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان القاضي نقولا منصور، وذلكَ بوكالتهم عن تجمع "صرخة المودعين"، ضد كل من ميشال مكتف وشركته ورئيس مجلس إدارتها روبير مكتف، وموظفين وعاملين ووكلاء قانونيين في الشركة، والمحامين اسكندر نجار، زياد إسبر وآلان ضاهر، مدير العمليات المصرفية رواد الجميل، مديرة المحاسبة مارلين ضومط، وكل من يظهره التحقيق فاعلاً أو شريكاً أو محرضاً ومتورطاً بأي شكل كان في الجرائم المتمثّلة بالتمرد على سلطة القضاء، تزوير السجلات والبيانات الرسمية والخاصة، الضرب والإيذاء، الإدلاء بمعلومات كاذبة في جلسات الخبرة وأمام المدعي العام وتبديد وكتم المستندات وتضليل وعرقلة التحقيق.