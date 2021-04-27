الجيش الإسرائيلي: أسقطنا مسيرة تابعة لحزب الله

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على حسابه عبر "تويتر"، أن "قوات الجيش الدفاع الإسرائيلي أسقطت طائرة مسيرة تابعة لحزب الله، وعثرت على أخرى تم إسقاطها على الحدود اللبنانية قبل أسابيع حيث رصدت القوات المسيرة الأولى بعد أن إخترقت المجال الجوي الاسرائيلي من لبنان وقامت باسقاطها".



وأضاف: "كما عثرت القوات على مسيرة أخرى لحزب الله تم اسقاطها بعد تسللها من لبنان".

#عاجل قوات جيش الدفاع تسقط مسيرة تابعة ل- #حزب_الله وتعثر على أخرى تم اسقاطها على الحدود اللبنانية قبل أسابيع حيث رصدت القوات المسيرة الاولى بعد ان اخترقت المجال الجوي الاسرائيلي من #لبنان وقامت باسقاطها.

كما عثرت القوات على مسيرة أخرى لحزب الله تم اسقاطها بعد تسللها من لبنان