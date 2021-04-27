لبنان

فوج حرس بيروت يحبط سرقة مزار في منطقة المرفأ ويلقي القبض على السارقين

Lebanon 24
27-04-2021 | 14:19
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أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، أن "دورية تابعة لفوج حرس مدينة بيروت تمكنت بعد ظهر اليوم من توقيف أربعة أشخاص من الجنسية السورية خلال محاولتهم سرقة مزار في منطقة المرفأ بالقرب من تمثال المغترب، بعد أن قاموا بخلع صندوق الشمع الحديدي واقتلاع بعض قضبان الحديد من المكان، وخلال محاولتهم سرقة المزار انقض عليهم رجال الحرس واقتادوهم إلى قيادة الفوج في الكرنتينا، وبناءً لتوجيهات محافظ بيروت القاضي مروان عبود وبعد التحقيق معهم تم تسليمهم مع المضبوطات الى المراجع المختصة".
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