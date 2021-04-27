في طرابلس...إطلاق نار خلال إشكال في منطقة الضم والفرز يؤدي إلى إصابة شخص...هذه التفاصيل

وقع إشكال فردي داخل محطة طليس في منطقة الضم والفرز في طرابلس حيث تطور إلى تبادل إطلاق رصاص وإصابة المدعو "م.ط".وفي التفاصيل إن إشكالاً عائليًّا وقع بين أفراد من عائلة طليس حيث تطور إلى إطلاق رصاص من رشاش حربي، تم الرد عليه من قبل شخص آخر بمسدس ما أدى لإصابته برجليه.وقد تم نقله إلى المستشفى للعلاج في حين فرّ مطلق النار إلى جهة مجهولة.وأفادت المصادر أن الإشكال وقع بسبب خلافات سابقة على خلفيات أموال وأملاك.