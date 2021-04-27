إشكال وإطلاق نار في القبة...ماذا حصل؟

وقع إشكال في منطقة القبة في طرابلس تخلله إطلاق رصاص.



وفي التفاصيل أن فرقة "وداع رمضان" اختلفت مع فرقة ثانية بعدما تواجدت في أحد الشوارع التي تعمل بها، ما أدى إلى إطلاق رصاص بين الطرفين من دون وقوع اصابات.