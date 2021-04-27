ما جديد كورونا في مستشفى الحريري؟

أفاد التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات في شأن فيروس كورونا /Covid-19، بأن:"- عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد-19:Pfizer: 228AstraZeneca: 57- عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الساعات ال24 المنصرمة: 454 فحصًا- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 104- عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال الساعات ال24 المنصرمة: 19- عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 3- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1121 حالة شفاء- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 3- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 48- حالات وفاة: 2".وختم التقرير: "إن مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي في خدمتكم من الاثنين إلى الجمعة.رقم الهاتف 01832070رقم الواتساب 70056182"