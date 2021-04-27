أسماك نافقة عن ضفاف القرعون...هذا ما أعلنته المصلحة الوطنية لنهر الليطاني

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، في بيان، أنها و"بعد استكمال المسح الميداني وتقييم التنوع البيولوجي في بحيرة القرعون بعد نفوق عدد كبير من الأسماك من نوع سمك الكارب (Cyprinus Carpio Carpio)، ستباشر فرق المصلحة غدًا، وبالتعاون مع المجتمع المحلي والجمعيات البيئية العمل على رفع الاسماك النافقة من البحيرة وضفافها".