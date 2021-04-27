لبنان

"التقدمي" ردًّا على مقال أحد المواقع الإلكترونية: اجتزاءٌ غير دقيق

Lebanon 24
27-04-2021 | 15:40
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صدر عن مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي ما يلي:

"نشر أحد المواقع الإلكترونية مقالاً تضمّن اقتباسات منسوبة لرئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، فيما هي لا تعكس البتّة حقيقة مواقفه التي يعبّر عنها بشكل واضح لا لبس فيه.

وعليه يهمّ مفوضية الإعلام التأكيد أن ما ورد في هذا المقال لم يراعِ أصول الأمانة الصحفية، بل هو اجتزاءٌ غير دقيق إطلاقاً لمضمون دردشة حصلت في لقاء خاص ليس مخصصاً للنشر. فاقتضى التوضيح".
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