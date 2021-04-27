لبنان

رابطة رعاية الطلاب في الاغتراب: للتجمع الأربعاء على طريق النهر

Lebanon 24
27-04-2021 | 15:47
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 أعلنت "الرابطة اللبنانية لرعاية الطلاب في الاغتراب" في بيان أنها، أقامت "اعتصاما تحذيريا تعبيرا عن غضب الاهالي بعدما امتنع مصرف الاعتماد اللبناني عن سماع معاناتهم ومعاناة اولادهم المشردين في ارجاء المعمورة".

وأضاف البيان: "استكمالا لتحركها حتى تنفيذ القانون 193، تدعو الرابطة جميع الاهالي المعنيين، الى متابعة التعبير عن غضبهم غدا الأربعاء في السادسة صباحا، امام المركز الرئيسي لمصرف الاعتماد اللبناني، الكائن بالقرب من العدلية طريق النهر، من أجل ان تسمع اذانهم الصماء هذا الحق المتمثل بان يتعلم اولادهم بأموال جنى اعمارهم الذي وضع المصرف اليد عليها".
المصدر: الوكالة الوطنية
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