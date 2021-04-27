لبنان

في النبي شيت...مجهولون سلبوا رقيبًا في قوى الأمن سيارته

Lebanon 24
27-04-2021 | 16:18
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 تعرض الرقيب اول في قوى الأمن الداخلي (أ.ش) لعملية سلب من مجهولين، عملوا على استدراجه على مفرق بلدة النبي شيت وسلبوه سيارته الـ "غراند شيروكي"، وكمية من الزيوت بقيمة 20 مليون ليرة ومبلغ 700 الف ليرة كان في حوزته، وهاتفه وأوراقه الثبوتية قبل أن يفروا إلى جهة مجهولة.
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