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لبنان
لبنان المكبّل على محك الإمساك بمعابره الحدودية
Lebanon 24
27-04-2021
|
17:00
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كتب وسام أبو حرفوش وليندا عازار في صحيفة "الراي": "رغم وضْع لبنان الرسمي يده على الأزمة المستجدّة مع الرياض والتي انفجرتْ مع شحنةِ الرمان المخدّر الآتية عبر بلاد الأرز والقرار الذي تلا ضبْطها وقضى بمنْع دخول الفواكه والخضار اللبنانية الى الأراضي السعودية أو العبور من خلالها، فإنّ الأجواءَ التي تحوط باستفاقةِ السلطات في بيروت على ملف الحدود والمرافق البرية والبحرية والجوية مع سورية الذي يكتسب أبعاداً بالغة الخطورة لم تعكس أن التعاطي مع الخطوة السعودية كان بحجم ما عبّرتْ عنه من اتجاهاتٍ متشدّدة حيال أي مسألة تمسّ أمن المملكة ولابد من مقاربتها بعناية كبيرة درءاً لمزيد من التفاعلات التي لا قدرة للوطن المزنّر بالشحنات الناسفة في المال والاقتصاد على تحمُّل تبعاتها.
فغداة الاجتماع الذي ترأسه رئيس الجمهورية ميشال عون وأطلق مساراً أريد له أن يكون احتوائياً للعاصفة التي لفحتْ العلاقات مع السعودية في غفلةٍ من السلطات اللبنانية الغافلة عن كل الملفات ذات الطابع الاستراتيجي والتي لا تملك أزرار التحكّم بها، بدتْ أوساطٌ مطلعة غير مقتنعة بأن المقررات التي خرج بها المجتمعون كافية لطمأنة المملكة - ولا دول الخليج الأخرى التي باتت على موجة الاستياء نفسها وإن من دون قراراتٍ عقابية حتى الساعة - إلى أن شيئاً ما سيتغيّر على صعيد سلوك الدولة الفاقدة لثقة المجتمعين العربي والدولي في تموْضعها الإقليمي كما في أداء مسؤوليها على مستوى إدارة البلاد وصولاً إلى الانهيار المالي، وما بعده في ظلّ استحكام أزمة تأليف الحكومة".
المصدر:
وسام أبو حرفوش وليندا عازار - الراي الكويتية
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