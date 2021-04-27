لبنان

مداهمة عوكر.. محور محادثات

Lebanon 24
27-04-2021 | 17:08
A-
A+
Doc-P-817430-637551654250227937.jpeg
Doc-P-817430-637551654250227937.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
احتلت قضية المداهمة لشركة مالية، مقرها عوكر، محور المحادثات بين مرجعين، في الساعات الماضية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
مواضيع ذات صلة
مناورة في الكرنتينا تحاكي سيناريو مداهمة وكر للإرهابيين (صور)
lebanon 24
30/04/2021 00:11:23 Lebanon 24 Lebanon 24
مداهمة ومطاردة.. تفاصيل عملية لمخابرات الجيش في طرابلس
lebanon 24
30/04/2021 00:11:23 Lebanon 24 Lebanon 24
مداهمة لـ"المعلومات" في حي السلّم وضبط كميّات كبيرة من المواد المخدّرة! (صورة)
lebanon 24
30/04/2021 00:11:23 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد محادثة بايدن وبوتن.. واشنطن تتراجع عن قرار السفن الحربية
lebanon 24
30/04/2021 00:11:23 Lebanon 24 Lebanon 24

مداهمة

محادثة

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:06 | 2021-04-29
17:02 | 2021-04-29
16:39 | 2021-04-29
16:36 | 2021-04-29
15:46 | 2021-04-29
15:34 | 2021-04-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website