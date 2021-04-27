"الثنائي الشيعي" لا ينصح بالتصعيد مع السعودية

توقفت مصادر معنية عند معلومات تحدثت عن أن "الثنائي الشيعي لا ينصح بالتصعيد مع المملكة العربية السعودية، بل يطالب بإفساح المجال امام المساعي لحل الخلاف عبر الاتصالات، والعلاقات الطيبة بين البلدين.وتخوفت المصادر عبر "اللواء" من أزمة حكومية طويلة، داعية إلى الخروج عن «المواقف الآسرة، والانفتاح على الطروحات المفيدة، ومنها روحية مبادرة الرئيس نبيه بري".