لبنان

الحريري يرفض الثلث المعطل

Lebanon 24
27-04-2021 | 18:25
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لاحظ مصدر نيابي مطلع أن "اقتراح توسيع الحكومة الى 24 وزيراً هو المطروح على الطاولة، لكن لم يصدر اي موقف رسمي علني من الرئيس المكلف بالموافقة او الرفض او الاستعداد للنقاش به. فيما افادت مصادر القصر الجمهوري ان "الرئيس عون وافق على الاقتراح لكنه ينتظر موقف الرئيس الحريري وما اذا كان سيقدم له صيغة جديدة بتشكيلة الـ 24، وعلى هذا الكل بإنتظار عودة الحريري من الخارج للوقوف بدقة على موقفه بعيداً عن التسريبات".

لكن مصادر تيار "المستقبل" أوضحت لـ"اللواء" ان الحريري يقبل بأي صيغة من 18 او 24 أو حتى 30 وزيراً لكن شرط ألّا تتضمن الثلث المعطل لأي طرف وهنا بيت القصيد ولا داعي للّف والدوران".

المصدر: اللواء
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