متابعة الملف

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Lebanon 24
27-04-2021 | 20:57
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تصرّ القاضية غادة عون على متابعة ملف شركة مكتّف وقد عاتبت القاضي سامر ليشع لتعامله مع الملف من دون إذن منها.
 
المصدر: النهار
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