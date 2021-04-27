لبنان

حلول ممكنة

Lebanon 24
27-04-2021 | 20:58
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قال وزير سابق أن الحكومة الجديدة قد تمهّد الطريق أمام حلول ممكنة لكن يجب عدم بناء آمال كبيرة عليها.
 
المصدر: النهار
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