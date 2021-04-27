لبنان

إستياء

Lebanon 24
27-04-2021 | 21:01
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يكرّر المسؤولون الفرنسيون استياءهم من كل الطاقم السياسي اللبناني لعدم التزامه الوعود التي أطلقها في قصر الصنوبر.
 
المصدر: النهار
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