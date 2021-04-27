لبنان

قضية الرمان... قديمة؟

Lebanon 24
27-04-2021 | 21:03
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أفاد مصدر متابع لفضيحة تهريب الكبتاغون في شحنة الرمان، ان السلطات المعنية قد تبلغت بضبط الشحنة منذ حوالى الشهرين من قبل السلطات السعودية، ولم تباشر التحقيقات الا بعد الاجراء السعودي ونشر الفضيحة على وسائل الاعلام.
المصدر: نداء الوطن
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لبنان

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