لبنان

اخلاء سبيل موقوفي البواخر؟

Lebanon 24
27-04-2021 | 21:09
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تبذل جهات سياسية مساعي لاخلاء سبيل الموقوفين في فضيحة العمولات والسمسرات في ملف استئجار البواخر، حيث يتذرع بعضهم بمرور الزمن على الجريمة.
المصدر: نداء الوطن
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توقيفات

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