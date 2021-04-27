لبنان

امتناع عن بيع السلع المدعومة

Lebanon 24
27-04-2021 | 21:18
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لوحظ ان تجار المواد الغذائية باتوا يمتنعون عن عرض السلع المدعومة في الصالات ويقتصر تسليمها الى الجهات الحزبية بناء على توصية من وزارة الاقتصاد.
المصدر: نداء الوطن
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