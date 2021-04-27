لبنان

فرنسا: لا افراج عن جورج عبدالله من دون "اعتذار وتعهّد"

Lebanon 24
27-04-2021 | 23:15
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سألت "نداء الوطن" مسؤولا فرنسيا عما إذا كانت باريس بصدد الإفراج عن السجين اللبناني جورج ابراهيم عبد الله، فأجاب: "بما أنه محكوم بالمؤبد، فإنّ الافراج عنه يتطلب تخفيف الحكم الصادر بحقه، ومن أجل تخفيف الحكم ينبغي أن يقرّ ويلتزم بأنه لن يكرر ما قام به ثانيةً، ثم يجب أن يبقى تحت مراقبة قضائية وبعد ذلك يقوم القاضي المسؤول عن تنفيذ الأحكام بالتحقق من عدة أمور تتعلق به، أولاً لناحية ضمان ألا يعود يمثل أي خطر على المجتمع، وثانياً أن يبقى تحت المراقبة القضائية"، لكنه أشار إلى أنّ "جورج عبد الله يرفض باستمرار الاعتذار عما قام به من قتل، وأن يتعهد بأنه لن يعيد ارتكاب جرمه، إنما هو يضع شرطاً يطالب من خلاله بطرده إلى لبنان، غير أنّ القاضي لا يمكنه أن يلبي طلبه هذا لأنه لم يعتذر ولم يلتزم بعدم تكرار ما فعله"، وختم بالقول: "هذا مسار قضائي وليس سياسياً، وطالما بقي جورج ابراهيم عبدالله على موقفه هذا فلن يكون بإمكانه الخروج من السجن".
 
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