لبنان

فرنسا سلّمت معلوماتها عن انفجار المرفأ

Lebanon 24
27-04-2021 | 23:17
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كتبت رندة تقي الدين في" نداء الوطن": ذكّر مصدر فرنسي رفيع بأنّ الشرطة القضائية الفرنسية كانت قد زارت بيروت بعد انفجار المرفأ لتدرس الأوضاع في مكان الانفجار، لكنّ فرنسا لم تقم بأي تحقيق في القضية لأنّ السلطات اللبنانية رفضت أي تحقيق دولي، وأكد لـ"نداء الوطن" أنّ "الشرطة القضائية الفرنسية سلّمت كل ما لديها من نتائج لعملية درسها الموقع بعد انفجار 4 آب إلى المدعي العام اللبناني"، مشيراً إلى أنه "لا يمكن أن تحتفظ الشرطة القضائية الفرنسية بما حصلت عليه من معلومات في الموقع بموافقة وزارة الداخلية اللبنانية"، ونفى في المقابل "كل ما يقال من قبل بعض الأوساط اللبنانية أنّ فرنسا لم تسلم ما لديها من معلومات وصور أقمار اصطناعية فرنسية كانت تدور فوق المنطقة خلال فترة الانفجار وقبله، لا سيما وأنها أقمار تتحرك في فضاء المنطقة وليست جامدة".
المصدر: نداء الوطن
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