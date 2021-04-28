22
o
بيروت
28
o
طرابلس
26
o
صور
27
o
جبيل
23
o
صيدا
27
o
جونية
28
o
النبطية
19
o
زحلة
19
o
بعلبك
19
o
بشري
24
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
القصة أبعد من "رمانة"
Lebanon 24
28-04-2021
|
00:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب نبيل هيثم في" الجمهورية": ثمة من يعتقد أنّ أزمة الصادرات الزراعية إلى السعودية تنحصر في مخدّرات تمّ ضبطها موضّبة داخل شحنة رمّان في ميناء جدّة.. ولكن في المقابل، ثمة من يعتقد ايضاً أنّ القصة أكبر بكثير. هي أكثر من «كبتاغون» مخبأ في «رمانة». هي في الحقيقة «قلوب مليانة».
ثمة من يبرّر للمملكة اي خطوة تتخذها لحماية امنها ومجتمعها، واتخاذ اي خطوة رادعة بحق من يحاول المساس به، والاجراء الذي اتخذته بحق لبنان هو إجراء طبيعي من بلد يتعرض لاستهداف خطير جدا في امنه ومجتمعه عبر تهريب المخدرات. وبالتالي، هو ألقى الكرة في اتجاه الجانب اللبناني ليوقف هذا الآفة التي تخرج منه او تعبر من خلاله.
وفي المقابل، ثمة من يعتبر ان ما حصل، الى جانب شواهد عدة، يوحي بأن شحنة «الكبتاغون» هي فصل جديد من محاولات اقليمية ودولية لخنق لبنان أكثر فأكثر. وكل ما جرى منذ سنتين على الأقل يشي بأنّ هناك قراراً بأنه ينبغي على لبنان أن يسقط، وفق سيناريوهات يبدو أن وتيرتها باتت أقل سرعة مما كان مخططاً له.
الخطأ الأساسي هنا، في لبنان، حيث باتت كل العوامل التي تسوّق لفكرة «الدولة الفاشلة»، التي يريدها الخارج، قائمة في كل نواحي الحياة السياسية والإدارية المهترئة، ولعل الأزمة الحالية مع السعودية قد كشفت عن جانب صغير منها، حين نعلم أنّ ثمة مرسوماً بتعزيز قدرات السلطات الجمركية ما زال اسير أدراج الخلافات والمحاصصات… وربما العمولات التي ما زالت مأمولة في بلد مفلس.
كل ذلك يفتح الباب أمام علة العلل التي تكرّس فشل الدولة في التصدي لأبسط التحديات التي تواجه أمنها الاجتماعي والاقتصادي والغذائي، والمتمثلة في منظومة العلاقات السياسية التي ما زالت تناقضاتها تحول دون الدفع بالبلاد، ولو بخطوة واحدة، باتجاه الإصلاح أو بالأصح الإنقاذ، والتي بات الكل، في الداخل والخارج، يعرفونها جيّداً: تشكيل الحكومة الجديدة
المصدر: الجمهورية
تابع
الأكثر قراءة
علماء أميركيون يحذرون من لقاح "فايزر".. هذا ما كشفوه عن تأثيراته
Lebanon 24
علماء أميركيون يحذرون من لقاح "فايزر".. هذا ما كشفوه عن تأثيراته
03:50 | 2021-04-29
29/04/2021 03:50:28
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يستمر سحب الودائع بالدولار وفق سعر 3900 ليرة؟
Lebanon 24
هل يستمر سحب الودائع بالدولار وفق سعر 3900 ليرة؟
23:30 | 2021-04-28
28/04/2021 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا علمت السلطات السعودية بشحنة الرمان المخدّر
Lebanon 24
هكذا علمت السلطات السعودية بشحنة الرمان المخدّر
23:29 | 2021-04-28
28/04/2021 11:29:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بقرادوني يروي حكاية "أصدقاء عون المبعدين".. فماذا قال عن باسيل؟
Lebanon 24
بقرادوني يروي حكاية "أصدقاء عون المبعدين".. فماذا قال عن باسيل؟
03:15 | 2021-04-29
29/04/2021 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تكون التسوية على حساب الحريري؟
Lebanon 24
هل تكون التسوية على حساب الحريري؟
08:00 | 2021-04-29
29/04/2021 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
17:06 | 2021-04-29
امتعاض
17:02 | 2021-04-29
الإنفاق المالي
16:39 | 2021-04-29
"لدينا نظام سياسي فاشل"...باسيل: هذا ما يمنع تشكيل الحكومة
16:36 | 2021-04-29
مقدمات نشرات الأخبار
15:46 | 2021-04-29
بعد انتشار الجراد...هذا ما دعت إليه وزارة الزراعة
15:34 | 2021-04-29
اقتراح قانون من عدوان لتسريع التحقيقات الخاصة بانفجار مرفأ بيروت
فيديو
"آبل" تطلق إصداراً جديداً لأنظمة "macOS" المخصصة لحواسبها
Lebanon 24
"آبل" تطلق إصداراً جديداً لأنظمة "macOS" المخصصة لحواسبها
08:00 | 2021-04-29
30/04/2021 00:15:03
Lebanon 24
Lebanon 24
"كبسة" لوزير الداخلية على المطار! (فيديو)
Lebanon 24
"كبسة" لوزير الداخلية على المطار! (فيديو)
03:57 | 2021-04-29
30/04/2021 00:15:03
Lebanon 24
Lebanon 24
المحيط يقذف "كابوسا".. مخلوق صنف بـ"الأبشع والأقرب إلى الخيال العلمي" (فيديو وصور)
Lebanon 24
المحيط يقذف "كابوسا".. مخلوق صنف بـ"الأبشع والأقرب إلى الخيال العلمي" (فيديو وصور)
13:00 | 2021-04-28
30/04/2021 00:15:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact