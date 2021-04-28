هل استأذنت القاضية عون رئيسها القاضي عويدات؟

تستمر المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون بخرق القوانين بطرق واساليب مختلفة. فبعد جولاتها وصولاتها في شركة "مكتف"، تبدي إصرارها على مخاطبة الناس من خلال تغريداتها المتتالية عبر حسابها الخاص على "تويتر"، في حين ان القانون يمنع القاضي من التوجه مباشرة الى الناس عبر مختلف الوسائل الاعلامية، وذلك وفقا لما يعرف "بموجب التحفظ"، وفي حال اراد القاضي الظهور عبر الاعلام او المنصات لا بد له من ان يستأذن رئيسه الاول، او من وزير العدل.

فهل طلبت القاضية عون الاذن من رئيسها القاضي غسان عويدات او من الوزيرة ماري كلود نجم؟ ام انها تضرب المسار القانوني عرض الحائط؟