الراعي يطالب بالمساواة: "كما حنا كما حنين"

لم تمر عظات الأحد الماضي في مختلف المقرات الرئاسية الدينية المسيحية دون متابعة سياسية لِما يحصل من إستنسابية في التعاطي كما أكدت العظات والكلمات.

وفي هذا السياق أكدت مصادر متابعة لحركة البطريرك الراعي في إطار وقف السجالات والخلافات العقيمة التي تدمر المؤسسات العامة والخاصة، أنه عبَّر أمام رئيس الجمهورية عن عدم رضاه عن الإستنسابية في عددٍ من الملفات الإصلاحية كونها، وإن كانت صحيحة، لكن إتجاهها واحد وإستنسابي، مشيراً الى أن الإصلاح يجب أن يكون شاملاً وعلى كافة الأراضي اللبنانية وخاصةً المعابر، التهريب، السلاح المتفلت، تجارة المخدرات وكل الملفات التي تضرب هيبة الدولة ، ولكن العدل على الجميع. واستعمل الراعي بحسب المصدر، للدلالة على المساواة أمام الدولة والقانون، عبارة "كما حنا كما حنين " وهو تعبير شعبي يُستعمل في جبل لبنان منذ القدم .