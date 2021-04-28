ردّ التحية من إسكندر العدلية

قدمت رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر مطالعة عالية النبرة خلال الإجتماع الذي عقده مجلس القضاء الأعلى الأسبوع الماضي، للإستماع الى إفادة النائبة العامة الإستئنافية القاضية غادة عون حول المخالفات التي ارتبكتها في ملف شركة مكتّف لتحويل الأموال، ورفضها الإلتزام بكف يدها عن الملف المالي .

وتبيّن للمطلعين على خفايا الأمور أن القاضية إسكندر، التي دافعت بشراسة عن "زميلتها في السلك" أمام مجلس القضاء الأعلى، الى حد تهديدها بالإستقالة من عضويته، إنما كانت ترد الجميل والتحية بأحسن منها الى المستشار الرئاسي وزير العدل الأسبق سليم جريصاتي الذي بذل قصارى جهده لتحّل القاضية إسكندر(كاثوليكية) في منصبها رئيسةً لهيئة القضايا في آخر تشكيلات قضائية جرت في العام 2017، وعلى هذا الأساس... مش هيك بيكون الوفا؟!