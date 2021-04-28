لبنان

"عرفو وطنّشو وهيدي النتيجة"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
28-04-2021 | 03:15
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تفيد المعلومات المتداولة "ان السلطات السعودية كانت ابلغت المسؤولين اللبنانيين بضبط شحنة "الرمّان المخدّر" قبل حوالى شهرين، ولكن السلطات المعنية في لبنان لم تقم بالاجراءات المطلوبة، مما اثار استياء السعودية  فكشفت تفاصيل العملية اعلاميا واتخذت الاجراءات التي تراها مناسبة لتأمين سلامة ابنائها".

 

ووفق مصادر على صلة بالملف "فان كل التبريرات التي قدمت منذ السبت الفائت لم تقنع مسؤولي المملكة، ولم تنفع في حل "الازمة المستجدة" المرتبطة بالشاحنات المحّملة بالخضار والفواكه اللبنانية الممنوعة من دخول المملكة ما سيلحق خسائر اضافية بالمزارعين.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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