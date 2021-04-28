الجيش ينفي ما أوردته إحدى الصحف: لقاءات العماد عون يعلن عنها في بيانات رسمية

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "أوردت إحدى الصحف المحلية صباح اليوم خبرا عن لقاء عقد بعيدا عن الإعلام بين قائد الجيش العماد جوزاف عون والسفير السعودي وليد البخاري، تناول مضمون محادثة مزعومة بينهما.

يهم قيادة الجيش التوضيح، بأن كل لقاءات قائد الجيش يتم الإعلان عنها ببيانات رسمية تصدر يوميا عن موقع الجيش الرسمي، وأن اللقاء مع السفير السعودي لم يحصل، كما ادعت الصحيفة، وتؤكد القيادة أنها ترحب بأي لقاء هدفه دعم المؤسسة العسكرية وبخاصة في هذه الظروف الاستثنائية.

ودعت قيادة الجيش وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل الأخبار المتعلقة بالمؤسسة العسكرية، والعودة إليها للتثبت من المعلومات قبل نشرها".

وكانت كتبت صحيفة "الاخبار" انه عقد لقاء، بعيد عن الإعلام، بين قائد الجيش العماد جوزف عون والسفير السعودي في لبنان وليد البخاري، تناول ملفّ المساعدات التي يطلبها الجيش «من الدول الشقيقة والصديقة للبنان»، وذلك بعد الاجتماع الذي عقد في قيادة الجيش مع عدد كبير من الملحقين العسكريين في سفارات عربية وأجنبية، وهو اجتماع خصّص أيضاً لعرض الجيش لائحة مطالب دعم من هذه الدول.

وبحسب "الأخبار" ، فإن السفير السعودي نقل الى العماد عون تحيّات القيادة السعودية وأن المملكة لا تمانع درس مساعدة الجيش بأشكال مختلفة؛ بينها إعادة تفعيل العمل بجزء من الهِبة التي كانت مقررة أيام الملك عبد الله وألغيت بعد اندلاع حرب اليمن، بالإضافة الى توفير دعم ماديّ مباشر لتغذية صندوق دعم العسكريين.