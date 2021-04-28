حاول سرقة سيارة في نهر ابراهيم.. شهر مسدسا في وجه مالكها ثمّ فرّ

أقدم شخصان صباح اليوم الأربعاء على محاولة سرقة سيارة الصحافي جورج كرم، وهي من نوع "كيا ريو" من داخل موقف مبنى سكني في بلدة نهر إبراهيم، بواسطة خلع باب السيارة بواسطة مفك براغي، وفق ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".

لكن أحد الجيران تنبه وأبلغ صاحب السيارة الذي هرع إلى المكان ففوجىء به السارق، وشهر مسدسا حربيا في وجهه وعمد إلى الفرار بسيارة من نوع "هيونداي" برفقة فتاة كانت تنتظره عنده مدخل المبنى.

وحضرت إلى المكان عناصر من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي والأدلة الجنائية التي عملت على رفع البصمات وبوشرت التحقيقات لكشف الفاعلين.