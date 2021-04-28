الحرارة فوق معدلاتها الموسمية... هكذا سيودعنا نيسان

وقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي وملموس في درجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية، كما تنخفض نسبة الرطوبة.ويتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط تدريجيا بكتل هوائية دافئة تؤدي الى ارتفاع في درجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية وتستمر حتى يوم السبت المقبل.ويكون الجو يوم الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة حيث تبقى فوق معدلاتها الموسمية.أما السبت فيكون قليل الغيوم اجمالا مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية حيث تعود الى معدلاتها الموسمية ويتشكل ضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر.- الحرارة على الساحل من 18 الى 28 درجة، فوق الجبال من 13 الى 26 درجة، في الداخل من 14 الى 30 درجة .- الرياح السطحية: غربية الى شمالية غربية نهارا، شمالية شرقية ليلا، سرعتها بين 15و 25 كلم/س.- الانقشاع: متوسط اجمالا.- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65و 85%- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 20 درجة.- الضغط الجوي: 764 ملم زئبق- ساعة شروق الشمس: 5,52- ساعة غروب الشمس: 19,19