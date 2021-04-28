قتيلة على أوتوستراد طرابلس.. هذا ما جرى! (صور)

أدى حادث صدم على اوتوستراد طرابلس بإتجاه بيروت امام سبينس الى مقتل المدعوه "ث.ق" على الفور.وحضر الخبير العسكري للكشف على الحادث، لأن السيارة، من نوع ميرسيدس بيضاء اللون، تعود الى أحد عناصر الجيش، بحسب المعلومات الأولية. كما حضرت فرق الاسعاف وعملت على نقل الجثة الى أحد مستشفيات المنطقة.