لبنان

رئاسة الحكومة: ما صدر في إحدى الصحف أسخف من أن يستحق الرد

Lebanon 24
28-04-2021 | 05:17
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صدر عن المكتب الإعلامي في رئاسة مجلس الوزراء البيان التالي:

"تناولت إحدى الصحف زيارة دولة الرئيس الدكتور حسان دياب لدولة قطر الشقيقة بخفة، وذلك في محاولة للإساءة إلى مضمون ونتائج المباحثات التي جرت مع المسؤولين القطريين، وفي مقدمهم سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بشأن مساعدة لبنان في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها.
يهم المكتب الإعلامي أن يؤكد أن ما ذكرته الصحيفة أسخف من أن يستحق الرد".
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