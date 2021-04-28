جعجع: شكراً للعراق

غرّد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع عبر "تويتر"، قائلاً: "شكراً لدولة الرئيس مصطفى الكاظمي ومجلس الوزراء العراقي، الذي وبالرغم من كل الصعوبات التي يعاني منها العراق خصص مساعدة ماديّة وعينيّة للجيش اللبناني".