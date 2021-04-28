لبنان

جعجع: شكراً للعراق

Lebanon 24
28-04-2021 | 05:20
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غرّد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع عبر "تويتر"، قائلاً: "شكراً لدولة الرئيس مصطفى الكاظمي ومجلس الوزراء العراقي، الذي وبالرغم من كل الصعوبات التي يعاني منها العراق خصص مساعدة ماديّة وعينيّة للجيش اللبناني".
 
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سمير جعجع

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