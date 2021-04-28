لبنان

حسن تابع مع مدير مرفأ طرابلس افتتاح وتشغيل المحجر والمستوصف الصحي

Lebanon 24
28-04-2021 | 05:28
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إستقبل وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن في مكتبه في الوزارة، مدير مرفأ طرابلس الدكتور أحمد تامر، وتناول البحث افتتاح وتشغيل المحجر والمستوصف الصحي في حرم المرفأ، للكشف على المسافرين، وتقديم خدمات طبية مختلفة، وسحب عينات PCR بالتنسيق مع مختبر الجامعة اللبنانية، وذلك من ضمن التدابير الصحية الوقائية لتسهيل حركة المغتربين ومجمل الوافدين بحرا ولا سيما خلال فصل الصيف.


ولفت تامر في تصريح، إلى "أهمية هذه الخطوة التي تشجع على استمرار توافد المغتربين والمسافرين الذين يأتي عادة عدد كبير منهم مع عائلاتهم إلى لبنان من دول أوروبية عن طريق البحر". وشكر تامر لوزير الصحة " ما يبديه من تجاوب واهتمام بما يحقق التطوير المطلوب".
 
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