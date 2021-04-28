لبنان

الجراد وصل الى جرود الهرمل

Lebanon 24
28-04-2021 | 05:31
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" ان اسرابا من الجراد وصلت الى منطقة السوح في جرود الهرمل، مما اثار خوف الاهالي، كونه من اللون الاصفر القابل للتكاثر.
 
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