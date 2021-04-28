إقفال قلم ومكاتب مجلس شورى الدولة حتى 4 أيار ... ماذا يجري؟

صدر عن رئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس بتاريخ اليوم الأربعاء 28 الجاري التعميم الآتي:" بعد أن تبين وجود إصابات عدة بفيروس كورونا بين الموظفين في قلم مجلس شورى الدولة وكذلك القضاة لدى المجلس نقرر ما يلي:- إقفال قلم مجلس شورى الدولة إعتباراً من يوم الخميس الواقع فيه 29/4/2021 لغاية صباح يوم الثلاثاء في 4/5/2021.٢- الطلب الى كل من خالط موظفي قلم المجلس يومي الإثنين 26 والثلاثاء 27 نيسان الجاري إتخاذ إجراءات الحجر اللازمة وإجراء فحص PCR.٣- تعقيم قلم ومكاتب مجلس شورى الدولة خلال فترة الإقفال.