لبنان

إقفال قلم ومكاتب مجلس شورى الدولة حتى 4 أيار ... ماذا يجري؟

Lebanon 24
28-04-2021 | 05:55
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صدر عن رئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس بتاريخ اليوم الأربعاء 28 الجاري التعميم الآتي:
" بعد أن تبين وجود إصابات عدة بفيروس كورونا بين الموظفين في قلم مجلس شورى الدولة وكذلك القضاة لدى المجلس نقرر ما يلي:
- إقفال قلم مجلس شورى الدولة إعتباراً من يوم الخميس الواقع فيه 29/4/2021 لغاية صباح يوم الثلاثاء في 4/5/2021.
٢- الطلب الى كل من خالط موظفي قلم المجلس يومي الإثنين  26 والثلاثاء 27 نيسان الجاري إتخاذ إجراءات الحجر اللازمة وإجراء فحص PCR.
٣- تعقيم قلم ومكاتب مجلس شورى الدولة خلال فترة الإقفال.
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