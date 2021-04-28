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لبنان
الجيش: مدكو نظمت دورات تدريبية للعسكريين العاملين في محطات تعبئة الوقود التابعة للجيش
Lebanon 24
28-04-2021
|
06:27
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اعلنت قيادة الجيش عبر حسابها على "تويتر" ان شركة مدكو نظمت دورات تدريبية ادارية وعملية للعسكريين العاملين في محطات تعبئة الوقود التابعة للجيش، بهدف تحسين ادائهم وتطوير قدراتهم في ادارتها والاشراف عليها من خلال اعتماد معايير علمية واتباع سياسات ادارية من شأنها تحسين سير العمل وتنظيمه.
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