لبنان

احتجزها في الحمام وسرقها... هذا ما جرى في الكورة

Lebanon 24
28-04-2021 | 07:00
A-
A+
Doc-P-817610-637552153047898486.jpg
Doc-P-817610-637552153047898486.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 اقدم مجهول على الدخول الى صيدلية على اوتوستراد كوسبا-بصرما في الكورة تعود للمواطنة (ك ح)، وقام باحتجازها في الحمام، واقفال الباب عليها، وسرقة كل ما وجد من مال في صندوق الصيدلية، كما عمل على سرقة سيارتها من نوع BMW x3.
مواضيع ذات صلة
في عكار...توقيف شخصين أقدما على سرقة 3 سيارات
lebanon 24
30/04/2021 00:18:36 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد إتهامها بسرقة مجوهرات: ممثلة تصرخ غاضبة.. ما علاقة فنانة لبنانية؟ (فيديو)
lebanon 24
30/04/2021 00:18:36 Lebanon 24 Lebanon 24
فنانة متهمة بسرقة زوج بلقيس!
lebanon 24
30/04/2021 00:18:36 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيف شخصين حاولا الاحتيال على صاحب محل لسرقته!
lebanon 24
30/04/2021 00:18:36 Lebanon 24 Lebanon 24

سرقة

صيدلية

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:15 | 2021-04-29
17:06 | 2021-04-29
17:02 | 2021-04-29
16:39 | 2021-04-29
16:36 | 2021-04-29
15:46 | 2021-04-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website