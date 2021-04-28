احتجزها في الحمام وسرقها... هذا ما جرى في الكورة

اقدم مجهول على الدخول الى صيدلية على اوتوستراد كوسبا-بصرما في الكورة تعود للمواطنة (ك ح)، وقام باحتجازها في الحمام، واقفال الباب عليها، وسرقة كل ما وجد من مال في صندوق الصيدلية، كما عمل على سرقة سيارتها من نوع BMW x3.